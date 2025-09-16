A Crans-Montana avec les fans de Maxime L’Homme

Treizième des mondiaux U23 de cross-country samedi à Crans-Montana, Maxime L’Homme a pu compter sur un soutien de choix. Une huitantaine de Gruériens ont encouragé le Vuadensois dans la station valaisanne. Ambiance.

GLENN RAY, À CRANS-MONTANA

VTT. Dans un «jour sans», Maxime L’Homme n’a pas pu viser le podium espéré lors du crosscountry des mondiaux U23 à Crans-Montana (VS). Parti aux avant-postes avec le futur lauréat zurichois Finn Treudler (lire cicontre), il a dégringolé de la 5e à la 20e place «en l’espace de quinze secondes» au deuxième tour. Abandonné par ses jambes, le Vuadensois de 22 ans a pu compter sur ses supporters pour remonter jusqu’à la 13e place finale. «Entendre mon nom sur les 90% du parcours, c’était fou! J’ai été porté par ce public, qui m’a donné un bon coup de gaz…