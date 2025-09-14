Début des travaux de la route de liaison

GRANGENEUVE-AGROSCOPE. Un important chantier débutera lundi sur le pôle agricole du canton et durera jusqu’en juillet 2026. Une route de liaison doit en effet être construite entre Grangeneuve et Agroscope «pour assurer le lien entre les deux parties du site en fort développement et plus particulièrement l’accès direct des transports publics à Agroscope», précise un communiqué de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement. La nouvelle route sera uniquement destinée à la mobilité douce, aux transports publics et aux véhicules agricoles. Pour réaliser ces travaux, le Conseil d’Etat a approuvé un crédit d’engagement de 1,85 million de francs. PH