Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

CETTE ANNÉE, risque d’épizootie de dermatose et donc de suppression des désalpes. Comme le relève judicieusement notre journaliste dans son article paru jeudi: «Evidemment, il n’y a pas tellement de plan B pour une désalpe.» Sauf le replay sur RTS.ch pour revoir la désalpe de 2020. Souvenez-vous, elle s’était déroulée sans public, en raison du Covid. Et pourquoi pas cette année une désalpe avec le public mais sans vache?

PARMI LES MOYENS IMAGINÉS par la commune de Bulle pour inviter «toute personne vivant, travaillant ou fréquentant Bulle» à s’exprimer sur la révision générale de son PAL, il y aura, dès cet automne, «des balades diagnostiques» dans certains quartiers. Diagnostique? Ça fait médical, non? Genre dermatologie… Verrue…

ENFIN UNE INITIATIVE HEUREUSE, parce…