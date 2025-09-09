Dans de beaux draps

FRANCE 2, MERCREDI, À 21 H 10
Jusqu’ici, tout va mal
Justine et Rémi Blanchet s’apprêtent à marier leur fille Capucine au fils du maire, Enguerrand Laville. Cette union leur permettra d’accéder au saint des saints, le très select Club Ravel dont les parents du marié sont des membres prestigieux. Leur plan parfait présente néanmoins un souci, et non des moindres: Justine découvre lors d’une visite surprise à son bureau, que Rémi a perdu son emploi il y a six mois. Quand elle apprend qu’une vague de cambriolages déferle sur le quartier, la mère de famille a une idée folle: simuler un cambriolage, copier le mode opératoire des vrais cambrioleurs et faire une déclaration à l’assurance. Elle finit par convaincre Rémi, ou plutôt le forcer, à la suivre dans cette folie... ■