Dans leur mitaine, ils tiennent l’impossible «Miracle de Bulle»

Le Hockey-club Bulle-la Gruyère défie Viège au 1er tour de la Coupe de Suisse ce dimanche.

Dans leur cage, Ethan Delley et Samuel Rioux devront signer le match de leur vie.

Rencontre avec deux jeunes gardiens excités de défier le champion de Ligue B.

QUENTIN DOUSSE

HOCKEY SUR GLACE. Le calme avant la tempête. D’émotions sous les casques et de buts sur la glace, il y aura assurément ce dimanche après-midi à Espace Gruyère. Où se joue le premier tour de la Coupe de Suisse entre le HC Bulle-la Gruyère (HCBG) et le HC Viège. Trois ligues séparent les Gruériens des Haut-Valaisans, soit un univers d’écart en hockey sur glace.

Deux gardiens ne seront ainsi pas de trop pour signer l’exploit que personne n’ose imaginer. Sauf les principaux concernés – Ethan Delley (de Marsens) et Samuel Rioux (de…