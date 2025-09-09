Darrell High, la course d’orientation comme addiction

Darrell High est passé à une erreur du podium dimanche aux championnats de Suisse de course d’orientation de longue distance. Cinquième à la Montagne-de-Lussy, l’orienteur des Paccots apprécie la diversité d’un sport qu’il a découvert dans son Angleterre natale.

GLENN RAY

COURSE D’ORIENTATION. Les favoris ont tenu leur rang dimanche à la Montagne-de-Lussy, théâtre des championnats de Suisse de longue distance. La Bernoise Simona Aerbersold s’est parée d’or, tout comme le Thurgovien Martin Hubmann. Surprise il a failli y avoir chez les plus de 55 ans, catégorie dans laquelle Darrell High est passé à un rien du podium. «Je n’ai pas vu un poste sur une souche, ce qui m’a coûté quatre ou cinq minutes. Sans cette erreur, j’aurais pu finir sur le podium», soupire l’orienteur des…