Des faux policiers ont sévi à Morat

ESCROQUERIE. «La police rappelle qu’elle ne se rend jamais au domicile des particuliers pour saisir des cartes bancaires, de l’argent liquide ou des objets de valeur pour les mettre en sécurité.» Cet avertissement de la police cantonale fait écho à plusieurs escroqueries qui ont eu lieu dans la région de Morat. Le 3 septembre dernier, des faux policiers ont réussi à soutirer 41 000 francs à plusieurs victimes septuagénaires, après les avoir contactées par téléphone. Les investigations menées par la police ont permis l’arrestation de deux jeunes hommes de 19 ans, ainsi que d’un complice présumé de 39 ans. Mis en détention provisoire, les trois individus sont suspectés d’appartenir à une organisation criminelle et d’avoir participé à de nombreuses escroqueries téléphoniques sur le…