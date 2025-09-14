Deché-delé
Li a duvè chenannè, chè tinyê intrèmi di montanyè la fitha fèdèrale dè lute. Tyinta kotse! Le tyinton dè Glaris l’a akuyi dou mondo in mache po ha fitha ke chè pâchè ti lè trè j’an. Din la kràja dè Mollis, li avê djuchto la pyathe po betâ ha pechint’arêna. Lè hôtè montanyè di duvè pâ bayivan on dèkouâ frodelé bi.
Lè luteu l’an bayi dou pyéji i j’amateu dè travunyèri. Chè chon pechintamin ringâ din le réchon.
Ma, adon, hou tsêyo d’omo, i brè pyin dè nyarga è ou kotson dè bà, on kou fro dou ryon, chè ringon pâ mé è chè rèchpèkton.
Di dzin vinyê dè tota la Chuiche chè chon rètrovâ po pachâ di balè vouêrbè dè dzouyo. Chin k’on rèlêvè le mé dè hou fithè, l’è le rèchpè dè tsakon. Nyon robè, nyon tsêrtsè a ètharbalâ kôkon.
I krêyo bin ke nouthra prèjidinta l’è cholèta ou mondo a oujâ…