En deuxième ligue interrégionale, Romont en passe six à Guin et s’impose

Le CS Romontois a balayé Guin lors de la 3e ronde de 2e ligue interrégionale, vendredi. Un succès 6-2 qui confirme la force de frappe offensive de Glânois qui doivent progresser défensivement.

SAMUEL BOVIGNY

FOOTBALL. La nouvelle répartition des groupes en 2e ligue interrégionale a permis d’avoir les cinq équipes fribourgeoises dans le même groupe. Cela offre la possibilité d’avoir alors un peu plus de derbys cantonaux. C’était le cas vendredi dernier avec un joli Romont-Guin au Glaney. Les deux formations sont encore en rodage n’ayant que deux rencontres de championnat avant cette confrontation.

Les Glânois ont une attaque de feu avec six buts inscrits en deux matches, mais une défense fragile avec sept ballons cherchés dans leurs propres filets. Avec trois points au compteur, les joueurs…