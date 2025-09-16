A Epagny, la Gruyère a fêté «son» grand Benjamin Gapany

LUTTE SUISSE. La Fête cantonale fribourgeoise des espoirs, remportée par le Grandvillardin Yannick Suchet dans la catégorie principale (2007-2009), a permis de sacrer Benjamin Gapany. Vainqueur de sa deuxième couronne fédérale le 31 août dernier à Mollis (GL), le Marsensois de 30 ans a été ovationné samedi soir par son club de la Gruyère, ses fiers garçons lutteurs et la grande famille de la lutte. Au total, plus de 500 personnes réunies pour son héros. «Ce soutien me fait chaud au cœur, apprécie Benjamin Gapany. J’espère que mon succès motivera les jeunes à s’entraîner dur pour être à ma place un jour.» Le Gruérien a joyeusement célébré son exploit qu’il a depuis revisionné. «Avec ma blessure au genou, j’ai vraiment été la chercher loin, cette deuxième couronne fédérale.» Rendez-vous…