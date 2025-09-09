Football: le choc des extrêmes de 2e ligue à Gumefens/Sorens

En 2e ligue, l’issue du match entre Gumefens/Sorens et Châtonnaye/Middes a été conforme au classement: victoire 1-0 du leader gruérien contre la lanterne rouge glânoise.

MAËVA CARREL

FOOTBALL. Samedi soir aux Marais, un FC Gumefens/Sorens fatigué s’est présenté devant son public. Pour son troisième match en une semaine, l’équipe de Mathieu Ramseyer s’est malgré tout imposée 1-0 face au FC Châtonnaye/Middes. Avant cette quatrième journée de 2e ligue, tout opposait les deux équipes. Pour les Glânois, un début de saison très compliqué: trois matches, zéro victoire et une dernière place au classement. Côté gruérien, tout paraît facile: trois matches, trois victoires et la première place du classement.

Avec ces différences, les locaux pouvaient espérer une victoire aisée. Mais ce scénario ne…

