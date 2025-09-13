VILLARBENEY

Gaston Repond nous a quittés le 29 août dernier des suites d’un tragique accident de moto. Il allait fêter son 68e anniversaire. Une cérémonie du dernier adieu est prévue ce jeudi 11 septembre, en l’église de Botterens.

Benjamin des trois enfants de Roger et Blanche Repond à Villarbeney, Gaston a vu le jour le 16 septembre 1957. Il grandit aux côtés de ses frères, Jacques et Georges.

Il suivit une formation de forgeron avant de fonder son propre garage, qu’il construisit en collaboration avec son frère Georges.

Le 10 avril 1992, il épousa Nicole Musy, de Grandvillard, avec qui il aura trois enfants: William, Lara et Adrien.

Gaston et sa femme s’aimèrent profondément et partagèrent de nombreuses passions comme les balades en montagnes et les voyages, notamment pour rejoindre…