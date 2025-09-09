Groupe E coupe 15 nouveaux postes

ÉCONOMIE. Groupe E poursuit la réorganisation de sa Direction technique et infrastructures (DTI), dans la continuité des annonces faites en avril et de la suppression de 168 postes. Une holding, nommée Groupe E Tech SA, sera créée, explique le communiqué de presse de l’entreprise: «Elle chapeautera les sociétés composant actuellement la DTI et disposera de son propre conseil d’administration. Dans ce nouveau modèle, chaque secteur d’activité assurera la gestion complète de ses missions, de l’élaboration de l’offre à l’exécution des travaux.»

Lors de cette refonte, des collaborateurs et collaboratrices des fonctions transversales, telles que les ressources humaines et les finances, seront transférés dans Groupe E Tech SA, au 1er janvier 2026. Cela entraînera la suppression d’environ 15…