Ils ont fait le week-end dans le Sud

LES IRRÉSISTIBLES

Gumefens/Sorens est reparti sur les mêmes bases que la saison dernière en 2e ligue. Deux matches, deux victoires écrasantes avec un 5-0 infligé samedi à Siviriez au stade des Marais. «C’est le départ espéré», se réjouit l’entraîneur Mathieu Ramseyer

(photo). Les Gruériens ont rapidement maîtrisé les débats face aux Glânois, menant 3-0 après 25 minutes. Réduit à dix après l’expulsion de Walter Martins (45e), Siviriez s’est incliné pour la deuxième fois en deux matches. Si Gumefens/Sorens domine, c’est aussi grâce à son «increvable» attaquant Steve Doutaz, auteur d’un but et de deux passes décisives samedi. Une arme redoutable avant d’aller à Haute-Gruyère ce mardi, autre équipe au maximum de points.

LE «PRESQUE» EXPLOIT

A domicile, Vuisternens/Mézières (1re ligue) a fait…