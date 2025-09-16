Ils ont fait le week-end dans le Sud

LA GIFLE

Le FC Siviriez subit cette saison contre les gros de 2e ligue. Après des défaites 8-0 contre Schoenberg et 5-0 contre Gumefens/Sorens, les joueurs de Delmindo Martins se sont inclinés 8-0 (!) samedi contre Chiètres. Attention au déplacement ce mardi contre Sense-Oberland, dauphin du championnat.

LA PHRASE

«Cette victoire a une saveur particulière après le récent décès de notre président

Bernard Steinhelber.» MAXIME AFONSO, ENTRAÎNEUR DE LA TOUR/LE PÂQUIER HEUREUX APRÈS LE SUCCÈS 4-0 FACE À VILLARS-SUR-GLÂNE

LE CHIFFRE 4

Comme le nombre d’équipes de la région à la recherche de leur premier point après cinq journées de championnat: il s’agit de Châtonnaye/Middes (2e ligue), Château-d’Œx (4e), Riaz (4e) et Broc II (5e).



LE DUR APPRENTISSAGE

La marche en 2e ligue interrégionale est –…