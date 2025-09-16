Israël et les Palestiniens: Une paix possible

ARTE, MARDI, À 21 H

En 2005, le Premier ministre israélien Ariel Sharon prend tout le monde de court en décrétant le retrait des colonies et de l’armée israélienne de la bande de Gaza. Suivie par la victoire électorale inattendue du Hamas, qui prend le contrôle de l’enclave et en expulse bientôt les forces du Fatah aux ordres de Mahmoud Abbas, nouveau président de l’Autorité palestinienne, cette décision va s’avérer lourde de conséquences. Elle donne lieu d’abord à d’insolubles rivalités palestiniennes, dont Israël va profiter pour étendre son emprise en Cisjordanie. Tandis que le Hamas est interdit à la table des négociations, puisqu’il prône la lutte armée contre un État hébreu qu’il refuse de reconnaître, le successeur d’Ariel Sharon, Ehud Olmert, fait à l’Autorité palestinienne une…