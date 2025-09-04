Je pense, donc je doute

BANDE DESSINÉE
Daria Schmitt
LA TÊTE DE MORT VENUE DE SUÈDE
Dupuis
Il est le père de la modernité, le théoricien de l’«animal-machine» et l’auteur de Méditations qui ont changé l’histoire occidentale. Il est celui qui a formulé la certitude de sa propre existence en conscience (le fameux «je pense, donc je suis»). Mathématicien, philosophe, homme de science, il a même donné naissance à un adjectif. Il s’appelle René Descartes… et il a perdu la tête. Tout du moins le crâne… Mort et enterré en 1650 à Stockholm, le corps de Descartes a été rapatrié par des admirateurs en 1666, avant de passer d’église en église, déménageant sous la Révolution, puis durant la Restauration pour reposer définitivement à Saint-Germain-des-Prés. Décapité. Car, de son côté, la tête a voyagé en solitaire. C’est ce…