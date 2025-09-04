Je pense, donc je doute

jeu, 04. sep. 2025

BANDE DESSINÉE
Daria Schmitt
LA TÊTE DE MORT VENUE DE SUÈDE
Dupuis

Il est le père de la modernité, le théoricien de l’«animal-machine» et l’auteur de Méditations qui ont changé l’histoire occidentale. Il est celui qui a formulé la certitude de sa propre existence en conscience (le fameux «je pense, donc je suis»). Mathématicien, philosophe, homme de science, il a même donné naissance à un adjectif. Il s’appelle René Descartes… et il a perdu la tête. Tout du moins le crâne… Mort et enterré en 1650 à Stockholm, le corps de Descartes a été rapatrié par des admirateurs en 1666, avant de passer d’église en église, déménageant sous la Révolution, puis durant la Restauration pour reposer définitivement à Saint-Germain-des-Prés. Décapité. Car, de son côté, la tête a voyagé en solitaire. C’est ce…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses

Trending

1

L’ultra-endurance, ce voyage aux limites du corps et de l’esprit

Une huitantaine de courageux courent actuellement le Swiss Peaks Trail en Valais.

Ces épreuves de l’extrême séduisent en dépit des impacts méconnus sur la santé.

Traileurs, organisateurs et chercheurs se questionnent sur le phénomène.

QUENTIN DOUSSE

ULTRA-ENDURANCE. «La course la plus longue et la plus difficile au monde!» C’est ainsi que se présente le Swiss Peaks Trail, «maousse» suisse de l’ultra-trail lan…