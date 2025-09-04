A l’affiche en 2e ligue interrégionale

1

L’ultra-endurance, ce voyage aux limites du corps et de l’esprit

Une huitantaine de courageux courent actuellement le Swiss Peaks Trail en Valais.

Ces épreuves de l’extrême séduisent en dépit des impacts méconnus sur la santé.

Traileurs, organisateurs et chercheurs se questionnent sur le phénomène.

QUENTIN DOUSSE

ULTRA-ENDURANCE. «La course la plus longue et la plus difficile au monde!» C’est ainsi que se présente le Swiss Peaks Trail, «maousse» suisse de l’ultra-trail lan…