A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Sportzentrum Grien à Lyss, samedi à 16 h 30
SV Lyss vs CS Romontois
Un match et un joueur à suivre
Ilirjan Mehmetaj
27 ans, attaquant du CS Romontois
«Après ma rupture du tendon d’achille, retrouver les pelouses a été un soulagement. J’ai passé six mois sans marcher. Il y a eu des doutes, mais j’ai travaillé très dur pour revenir. Mon doublé de vendredi contre Guin (6-2) m’a fait vraiment du bien. Marquer est ce qui me procure le plus de sensations dans le football. Et c’est encore mieux avec les trois points au bout. Nous viserons encore ça ce samedi à Lyss, pour décrocher notre troisième victoire de rang. Un but serait un plus, mais le plus important est de gagner. Si nous voulons jouer le top 5, nous devons enchaîner. Cette équipe en a les moyens, même si nous devons tous faire mieux…