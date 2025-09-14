A l’agenda

BELLEGARDE

Cantorama: concert Der Gemischter Chor Rechthalten (direction Dario Neuhaus) et Lè Riondênè Broc (direction Jean-Daniel Scyboz). Rés. www.cantorama.ch ou 026 929 81 81. Sa 20 h.

BROC

Notre-Dame des Marches: pèlerinage d’automne, messe suivie du chapelet et de la procession mariale. Ma 14 h 30.

BULLE

Place du Marché: marché. Sa 8-13 h.

Ebullition: concert de Pleine Lune, Claire Huguenin & Malcolm Braff (jazz rock). Rens. www.ebull.ch. Sa 20h.

Terrain synthétique zone sportive Bouleyres: Walking football pour seniors. Venez découvrir cette variante du football pratiquée en marchant. Ma dès 10 h.

Aula du CO: Orphelins, de Denis Kelly par la compagnie des Longues Fourchettes, mise en scène Alain Grand. Rens. www.clf-theatre.ch. Sa 20h, di 16 h.

Galerie Osmoz: vernissage de…