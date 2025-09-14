L’association ParMi reçoit le Prix social 2025

La Direction de la santé et des affaires sociales annonce par communiqué un record de candidatures (au nombre de 38) pour l’édition 2025 de son Prix social. Avant de faire connaître le gagnant: «Sur recommandation du jury, le Conseil d’Etat a décidé d’attribuer le Prix à l’association ParMi.» Elle organise des parrainages et des activités pour les jeunes réfugiés et requérants d’asile non accompagnés entre 15 et 25 ans. L’association, basée à Fribourg, est née de l’initiative de familles du quartier d’Alt, qui accueillaient dès 2016 des jeunes pour les repas de midi. Institué en 2006, le Prix social, d’un montant de 10 000 francs, vise à encourager la création de projets au service de la population et à mettre en évidence la richesse des activités menées en faveur de l’action sociale…