L’enfer tombé du ciel

BANDE DESSINÉE
Ken Broeders
LE SOUFFLE DU DIABLE
Anspach
En ce mois de juin 1783, les affaires marchent bien pour Madeleine. Elle tient une auberge isolée avec son mari et son demi-frère Benjamin, rejeton à moitié amérindien que son père a ramené des Amériques avant de mourir. Souffre-douleur et homme à tout faire de la maison, cet enfant rêveur aime à monter sur le toit pour regarder les étoiles. Jusqu’au soir où il remarque que les astres commencent à disparaître… Peu après, une brume brune, dont l’odeur de soufre prend à la gorge, envahit la région, détruisant petit à petit les plantations, s’attaquant aux personnes et aux bêtes à parts égales, n’épargnant personne. La mort rôde, le chaos est en marche. Entre fanatiques de l’apocalypse et profiteurs peu scrupuleux, Madeleine et Benjamin…