L’intelligence artificielle à l’épreuve du patois fribourgeois

Présenté le 29 août à l’exposition annuelle de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, Batoyi est un traducteur français - patois fribourgeois. Conçu par l’étudiant Jean-Nicolas Thurre avec le professeur Frédéric Bapst, il s’appuie sur 50 000 entrées, dont le Dikchenéro.

VINCENT CAILLE

PATRIMOINE. Un écran accroche les regards. Les pas s’arrêtent, les yeux se plissent. Sur fond blanc, une salutation: «Bonjour, je vous souhaite la bienvenue! Croyez-moi, parler patois n’est pas facile, je fais encore bien des fautes.» La traduction suit aussitôt, générée par une intelligence artificielle: «Bondzoua, vo kouâjo la binvinyête! Krêdèmè, dèvejâ patê l’è pâ fachilo, i féjo adi bin di fôtè.»

Dans la salle préparée à l’occasion de l’exposition annuelle de la Haute Ecole…