L’optimisation des habitations soutenue

PLAN CLIMAT. Pour les bâtiments de cinq logements ou plus, une nouvelle subvention est disponible. D’un montant maximal de 6000 francs par immeuble, elle finance des mesures d’optimisation du chauffage, de la ventilation ou de l’installation sanitaire qui entraînent une réduction de la consommation d’énergie (jusqu’à hauteur de 50% de l’investissement).

Pour bénéficier de ces aides, les propriétaires doivent faire appel à des installateurs et des planificateurs accrédités. La liste actualisée de ces professionnels figure à la page internet de Suissetec Fribourg (suissetec-fribourg.ch), qui est partenaire de ce programme. Les propriétaires peuvent déposer une demande auprès du Service de l’énergie, mais ces subventions, accordées dans le cadre du Plan climat cantonal, sont limitées au 31…