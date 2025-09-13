A l’UHC Gruyère, Romain Charrière, Nicolas Ruffieux et Miguel Augusto Sobral font le malheur des défenseurs

L’Unihockey Club Gruyère dispute son treizième exercice en 2e ligue grand terrain.

Rencontre avec Romain Charrière, Nicolas Ruffieux et Miguel Augusto Sobral.

Ce trio de feu visera une première participation aux play-off avec son club de cœur.

QUENTIN DOUSSE

UNIHOCKEY. Après la «SBP» (pour Sprunger-Bykov-Plüss) à Fribourg-Gottéron, voici la «SRC» à l’UHC Gruyère. Miguel Augusto Sobral (33 ans, La Tour-de-Trême), Nicolas Ruffieux (24, La Roche) et Romain Charrière (25, Bulle) forment l’un des meilleurs trios d’attaque de 2e ligue grand terrain. Les statistiques le prouvent: à eux trois, ils ont inscrit 40% des buts de leur équipe la saison dernière.

Le sort de l’UHC Gruyère tient donc en partie entre les mains – plutôt habiles – de ces trois attaquants et amis dans la vie. Rencontre avant le…