La «revanche» de Benjamin Gapany à la fête fédérale de lutte suisse

Le Marsensois Benjamin Gapany a décroché sa deuxième couronne fédérale dimanche à Mollis (GL). Les Gruériens Paul Tornare et Johann Borcard ont lutté jusqu’à la 8e passe, sans pouvoir l’imiter. Cette 47e Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres a été remportée par le Grison Armon Orlik.

GLENN RAY, À MOLLIS

LUTTE SUISSE. Héroïque Benjamin Gapany! Au terme d’une fête qui a vu le Grison Armon Orlik (rang 1, 77,00 points, lire ci-contre) devenir roi, il a été le seul lutteur de l’association romande couronné dimanche à Mollis. Pour remporter ses deuxièmes lauriers fédéraux dans l’arène glaronnaise, le Marsensois est revenu de loin. De très loin même. Sur la touche depuis trois mois, avec un genou encore douloureux et un adducteur déchiré, le Gruérien de 30 ans (8f, 75,00) s’est…