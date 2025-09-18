La chronique d'Eric Bulliard: La vie, c’est parfois une simple tache sur un rocher

On la voit venir, on y est presque, il ne manque pas grand-chose… La voici à l’horizon et ce sera une des nouvelles les plus extraordinaires de l’histoire de l’humanité. Rien que ça. Nous n’aurons pas tout à fait la réponse à la question «sommes-nous seuls dans l’univers?» pas encore, mais il y aura au moins un début. Un signe de vie, le premier.

Nous avons grandi avec les histoires d’E.T. et d’Alien, de Guerre des mondes et de Rencontres du troisième type, de David Vincent qui cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. La vie ailleurs, ce devait être des petits hommes verts ou des gens comme nous, mais avec un auriculaire rigide, ou encore un petit boiteux qui voulait téléphoner maison. Et s’ils étaient méchants, il y aurait toujours de fiers et forts Américains pour sauver le monde…