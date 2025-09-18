La classe tranquille

MUSIQUE

Keren Ann

PARIS AMOUR

Bring Back Records

Au tournant du siècle, elle relançait Henri Salvador avec son fameux Jardin d’hiver, écrit avec Benjamin Biolay. Depuis, chacun a poursuivi sa route, celle de BB se révélant élégante, impeccable, celle de Keren Ann se montrant plus discrète, mais tout aussi fascinante. L’auteure-compositrice-interprète d’origine israélo-néerlandaise a tourné aux Etats-Unis et en Europe, sorti des disques en français et en anglais, écrit des musiques de film, multiplié les collaborations, composé un opéra… Comme l’indique son titre, Paris Amour prend la forme d’une déclaration à la Ville Lumière et à la France.

Trois ans après un album avec le Quatuor Debussy, Keren Ann revient à une pop-folk délicate, parfois mélancolique (comme La sublime solitude qui ouvre…