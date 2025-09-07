La crème des orienteurs en Glâne

COURSE D’ORIENTATION. La Montagne-de-Lussy accueille ce dimanche les championnats de Suisse de course d’orientation de longue distance. Un événement pour le club organisateur du CA Rosé: «C’est la plus grosse compétition que nous ayons jamais organisée», s’enthousiasme son coprésident Thomas Bührer.

Pour l’occasion, quelque 1300 orienteurs seront au départ dès 9 h 30. Parmi lesquels plusieurs gros noms de la discipline. «Chez les femmes, la championne du monde en titre Simona Aebersold sera présente, précise le Fribourgeois de 57 ans. Côté masculin, Martin Hubmann et Fabian Aebersold partiront favoris.» La course junior sera également intéressante, avec la participation du Fribourgeois Matthieu Bührer, fils de Thomas Bührer, ainsi que du Singinois Jonas Vogel.

«Terrain idéal»

Une affiche…