La fromagerie sera agrandie

CHÂTONNAYE. La Société coopérative de fromagerie de Châtonnaye-Sédeilles-Rossens a mis à l’enquête hier dans la Feuille officielle la transformation et l’agrandissement de la fromagerie située à Châtonnaye. Même si l’établissement a été bien entretenu lors des trentecinq dernières années, des travaux sont nécessaires. Le site, qui accueille douze producteurs, sera agrandi dans le prolongement de l’existant. Ce qui permettra l’utilisation de quatre cuves au lieu des trois actuelles. Le fromager Marc Mesot, double médaillé d’or au World Cheese Awards en 2023, bénéficiera ainsi de «davantage de souplesse au niveau de son travail et de son organisation», explique le président Anthony Kern. Ce dernier envisage le début des travaux en été 2026, pour une mise en service dès l’automne. Le coût…