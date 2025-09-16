La Glânoise Justine Pache finit sa saison 2025 avec une médaille d'or

Dimanche en Argovie, l’athlète glânoise de 17 ans a gardé son titre de championne de Suisse M18 du 400 m haies. La conclusion d’une saison 2025 faite de hauts et de bas.

QUENTIN DOUSSE

ATHLÉTISME. Justine Pache demeure la référence suisse du 400 m haies dans la catégorie des moins de 18 ans. Dimanche à Zofingue (AG), personne n’est parvenu à surprendre l’athlète du Lussy. «J’ai tout donné pour finir l’année avec une course propre techniquement, raconte la Glânoise sacrée en 61”92. Mais j’étais épuisée mentalement au bout d’une saison compliquée.»

Compliquée ou frustrante, c’est selon. Côté pile, un record personnel de 60”02 sur 400 m haies, record fribourgeois M18 et M20 en prime. Côté face, une non-sélection au Festival olympique de la jeunesse européenne comme aux championnats d’Europe…