La maison bulloise Louis Origine défile à Zurich avec sa nouvelle collection

Lundi soir au Kunsthaus de Zurich, Laure et Steve Gallay ont présenté à Mode Suisse Ovo, la nouvelle collection de leur maison Louis Origine. Une ligne née de la déconstruction intégrale de celle de l’an dernier.

VINCENT CAILLE

BULLE. Cette année, une nouveauté saute aux yeux. La broderie. Pas un motif parisien, pas une griffe milanaise. Un point cousu en Gruyère, sur un pull contemporain, comme une signature discrète. Louis Origine, la marque bulloise fondée par Laure et Steve Gallay – qui conçoit aussi des objets de design, mais surtout des vêtements – l’a intégré dans sa collection. Lundi soir, ce fil a quitté le district pour se montrer au Kunsthaus de Zurich. La maison figurait à l’affiche de Mode Suisse pour la troisième année de suite. Douze silhouettes pour autant de looks sous les…