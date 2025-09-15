La pilote Karen Gaillard dresse le bilan de son été loin de sa voiture de course

Sur la route du Mans

Karen Gaillard

Pilote auto Après le sprint, la Gruérienne poursuit son rêve en course d’endurance. Objectif: disputer les 24 Heures du Mans. Chaque trimestre pour La Gruyère, la pilote de 24 ans raconte son quotidien au volant et les coulisses de sa carrière devant l’amener au départ de la mythique épreuve française.

«L’été a été marqué par une longue pause en Porsche Carrera Cup France. Rester loin de ma voiture de course n’a pas été simple, mais j’ai profité de cette coupure pour me préparer au mieux. J’ai fait beaucoup d’activités liées au sport automobile: coaching, karting et événementiel.

D’abord, j’ai été instructrice pour la première fois lors de track days organisés par le pilote lucernois Fredy Barth. Trois jours à Dijon auprès de passionnés venus avec leurs…