La revue sportive de...

Arnaud Renaud

22 ans, archer,

Châtel-Saint-Denis

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE TIR À L’ARC

«J’ai pris part aux sélections pour ces mondiaux en Corée du Sud, mais je figure au 5e rang suisse et j’aurais dû faire partie du top 3. C’est forcément une compétition qui me fait rêver et j’espère y participer un jour. Je vais suivre le parcours de nos trois tireurs suisses Keziah Chabin, Thomas Rufer et Florian Faber, qui sont des amis. Honnêtement, ils auront peu de chances de créer la surprise. La concurrence sera écrasante et je vois bien le pays hôte rafler toutes les médailles, en individuel ou par équipes.»

Le pronostic d’Arnaud Renaud:

champion du monde 2025: Kim Woo-jin (Corée du Sud);

championne du monde 2025: Lim Sihyeon (Corée du Sud).

Le pronostic de La Gruyère:

…