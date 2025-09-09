La Verrerie chérit la mémoire de Jean Tinguely, son «ressuscite-ferraille»

L’artiste fribourgeois aurait célébré ses 100 ans cette année. Pour lui rendre hommage, La Verrerie lui a consacré une journée de fête, samedi, dans un endroit tout trouvé: son ancien atelier, là où Jean Tinguely rêvait d’ouvrir un «anti-musée».

ANAÏS REY

TORPEDO INSTITUT. Jean Tinguely disait que l’essentiel de son travail «a toujours été le mouvement». Il y en avait du mouvement, samedi, à La Verrerie, dans l’atelier qu’il a investi jusqu’à sa mort, en 1991. Les habitants de la commune lui ont rendu hommage à travers une journée de fête. En 2025, l’artiste fribourgeois aurait célébré ses 100 ans.

Les murs du Torpedo Institut semblent avoir retrouvé l’âme de Jean Tinguely. Ding! Dong! Paf! On entend des bruits de sonnettes, des cloches qui tintent ou du bois qui claque. Pour rappel, il y a…