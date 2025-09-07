L'amour fait la bonne moutarde

Organisé en marge des dix ans de Table d’hôtes par Pro Senectute Fribourg, le concours de moutarde de bénichon pour seniors a dépassé toutes les attentes en termes de participation.

ANAÏS REY

«Oh, de temps en temps, il y en a une qui comporte un peu plus de moutarde», adresse Christiane Rossier à Pierrot Ayer. «Et heureusement!» lui répond ce dernier. Tous deux sont membres du jury chargé d’élire la meilleure moutarde de bénichon des 60 ans et plus du canton de Fribourg. Elle représente les bénévoles de Table d’hôtes (Pro Senectute Fribourg), lui Le Pérolles. Autre chef de renom, Alain Baechler (Confrérie de la Poire à botzi, anciennement aux Trois-Tours à Bourguillon) complète le jury aux côtés de Benoît Jérôme, boulanger-pâtissier à La Pomme d’appli, à Marly.

Au total, chacun aura…