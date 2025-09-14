Le CG laisse la liberté de vote

INITIATIVE SAUVEZ LES LAVIAUX. Réunis en assemblée mercredi à Saint-Ours, les délégués du Centre gauche-PCS Fribourg ont accepté à l’unanimité le changement de nom de leur parti. Celui-ci répondra désormais à l’appellation Centre gauche (CG). Lors de cette séance, la formation a également délivré ses mots d’ordre pour les votations du 28 septembre prochain. Le CG propose de refuser l’abolition de la valeur locative. Il recommande en revanche d’accepter la nouvelle identité électronique fournie par la Confédération, ainsi qu’au niveau cantonal le crédit pour la construction d’une nouvelle prison à Bellechasse. Pour l’initiative Sauvez les Laviaux, les délégués ont opté à l’unanimité pour laisser la liberté de vote, «reconnaissant la protection environnementale tout en regrettant que…