Le FC Bulle s'incline 1-4 contre Bienne

VALENTIN THIÉRY

Football. Le FC Bulle a craqué en fin de match, dimanche lors de la 7e journée de Promotion League. Alors que le score était nul et vierge à la pause, le FC Bienne s'est finalement imposé 1-4, reprenant l'avantage à la 80e par Rossier (1-2), puis creusant l'écart deux fois dans le temps additionnel. Juste avant l'heure de jeu, Doucoure avait marqué le 0-1 auquel a répondu Mobulu (70e, 1-1). A cause de cette 3e défaite de la saison, les hommes de Jean-Philippe Lebeau sont désormais 13es au classement avant d'aller rendre visite aux espoirs du FC Lugano dimanche prochain.

Les locaux s'en voudront notamment des deux belles possbilités loupées en première période par Giordano et du lob de 40 mètres de Mobulu ayant échoué sur le poteau biennois. D'autant que les visiteurs n'ont jamais été dangereux avant les vestiaires, et que Bulle s'est montré solide défensivement.

Les Gruériens signent un cinquième match sans victoire et recommencent à prendre beaucoup de buts après le premier blanchissage de la saison à Bavois le week-end d'avant.

La feuille de match, les résultats et le classement de Promotion League

