Le Pic-d’Artsinol a eu notre cœur

EN CHEMIN

PLEIN LES YEUX. On les a (presque) tous vus, les plus grands reliefs des Alpes – et des Préalpes, puisque les dents de Brenleire et de Folliéran pointent à l’horizon.

Pour notre plus grand bonheur, le Pic-d’Artsinol (2998 m), dans le val d’Hérens, offre une vue dégagée à 360 degrés. Jungfrau, Weisshorn, Dent-Blanche, Cervin, Mont-Blanc, Grand-Combin, Dentsdu-Midi, Diablerets, sans oublier le lac des Dix… Et ce n’est qu’un florilège!

Un tel spectacle, ça se mérite. L’effort commence à Lannaz, au pied du télésiège. L’ascension, elle, débute par un sentier forestier. Une fraîcheur bienvenue, qui s’accentue au croisement du torrent du Merdesson. Arrive un premier pâturage, où on a la chance d’apercevoir une marmotte. Quelques serpentins plus loin, c’est cette fois le glacier de…