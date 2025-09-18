Le triathlète gruérien Florent Ferrara fait le plein de confiance avant les mondiaux en Espagne

Florent Ferrara a gagné le sprint du championnat de Suisse de triathlon dimanche passé à Yverdon. Le Pâquiésan monte en puissance avant les mondiaux en Espagne cet automne.

VALENTIN THIÉRY

TRIATHLON. Les voyants sont au vert pour Florent Ferrara. Dimanche dernier à Yverdon, le Pâquiésan de 31 ans a enlevé le sprint du championnat de Suisse de triathlon en 1 h 03, repoussant son dauphin à un peu plus d’une minute. «Sur cette épreuve, une telle avance, c’est pas mal», estime celui qui a fini la nage (750 mètres) à vingt secondes de la tête, puis a fait la différence à la fin du vélo (22,5 km) et au début de la course à pied (5,3 km).

Le membre de Trinergie/B3 Bulle Triathlon voulait remporter sa catégorie, mais aussi se servir de l’événement pour poursuivre sa préparation pour les mondiaux de…