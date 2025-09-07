Les cours d’éducation sexuelle deviendront obligatoires

La santé sexuelle des enfants a concentré l’attention des députés vendredi, au travers de deux motions et d’un postulat. Après un débat passionné, le Grand Conseil a accepté la suppression des dispenses pour les cours d’éducation sexuelle.

PHILIPPE HUWILER

FORMATION. Quand un député invoque «les ténèbres», c’est que le débat est enflammé. Certaines passions se sont en effet déchaînées autour de la protection de la santé sexuelle des enfants et des mineurs, au menu vendredi du Grand Conseil. Le parlement devait traiter deux motions et un postulat.

Interdire les dispenses pour les cours d’éducation sexuelle et les ateliers de sensibilisation aux discriminations émane d’une motion signée Savio Michellod (plr, Granges) et Alexandre Berset (les vert·e·s, Lentigny), que le Conseil d’Etat…