Les empoisonneurs de Poutine

ARTE, MARDI, À 21 H

Quel est le coût de la liberté d’expression dans la Russie de Poutine et du journalisme qui défie son pouvoir? A la suite de ses enquêtes pour le réseau d’investigation en open source Bellingcat sur plusieurs affaires d’empoisonnement dans le pays, le journaliste bulgare Christo Grozev, qui a aussi réussi à identifier des centaines d’agents secrets russes opérant en Europe, découvre un jour qu’il figure sur une liste d’hommes à abattre établie à Moscou. Exilé à New York et séparé de sa famille restée à Vienne, rongé par la peur que le régime russe ne parvienne à le tuer ou à atteindre ses proches, Grozev n’en continue pas moins son travail pour révéler les opérations secrètes du Kremlin. ■