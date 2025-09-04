Les routes de l’impossible

FRANCE 5, VENDREDI, À 21 H
Fleuve Congo, au bord du naufrage
La République Démocratique du Congo est un territoire immense, dont la forêt équatoriale a depuis longtemps englouti les routes reliant Kinshasa au nord du pays. Dans ce contexte, le fleuve Congo et ses 1750 kilomètres sont devenus une colonne vertébrale essentielle, malgré le danger: courants déchaînés, bancs de sable et rochers immergés. L’Ondika, un remorqueur robuste, tracte trois grandes barges avec à son bord près de 800 passagers. A bord de ce bidonville flottant, on vend, on achète, on troque. Les pêcheurs accostent en pirogues pour proposer du poisson en échange de piles, de vêtements ou d’outils. Le fleuve devient alors un trait d’union vital pour les villages riverains coupés du monde. ■