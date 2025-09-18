Limite de places à Morat-Fribourg

COURSE À PIED. Plus que quelques jours aux 17 000 participants attendus au 91e Morat-Fribourg pour ajuster leur préparation. L’organisation aussi est à pied d’œuvre, notamment mercredi avec sa traditionnelle conférence de presse d’avant-course, à Villars-sur-Glâne.

Principale information de la matinée au rayon «optimisation et adaptation»: le nombre limité de participants aux événements du week-end des 4 et 5 octobre. Un numerus clausus de 4000 inscrits pour les épreuves du samedi et de 13 000 pour celles du dimanche a été établi, pour parer au souci de densité du peloton.

Le communiqué indiquait mercredi que quelques précieux sésames restaient à distribuer. Les indécis devront donc vite agir, car aucune inscription sur place ne sera possible pour le Trail Moitié-Moitié, le grand ni le…