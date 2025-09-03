Malgré son attaque de feu, Bulle a été puni par ses mauvaises habitudes

Le FC Bulle a perdu 3-4 contre les M21 de Young Boys, samedi en Promotion League. Les Gruériens ont confirmé leur fâcheuse tendance à prendre des buts, mais aussi leur efficacité offensive. Un équilibre est à trouver dès ce samedi à Bavois.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Oui c’est la même chanson. Mais la différence est que le FC Bulle n’a pris qu’un pion sur les trois dernières rondes de Promotion League. De superbes goals, des cadeaux à l’adversaire, du spectacle, une volonté de football léché: samedi, il s’est incliné 3-4 contre les espoirs de Young Boys et tombe à la 9e place du classement après cinq journées.

Ce qui a plombé les locaux? Sa prestation défensive. Encore. Les hommes de Jean-Philippe Lebeau ont la troisième pire arrière-garde du championnat avec quinze buts reçus. «Quand je…