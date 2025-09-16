Malgré un cinquième match sans victoire, le FC Bulle reste déterminé

Défait 1-4 par Bienne dimanche, le FC Bulle est treizième, en est à zéro succès en cinq matches et a la quatrième pire défense de Promotion League. Si ses prestations sont globalement bonnes, les chiffres sont là. Et n’inquiètent pas encore. Réaction attendue dès dimanche au Tessin.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Le FC Bulle a su séduire par son jeu depuis son accession à la Promotion League en 2022. Son souci a toutefois toujours été de répéter, d’aligner, puis de transformer en points les bonnes performances sur le long terme. Défaut de talent, transferts ratés, attitudes défaillantes: ces deux dernières saisons ont finalement été décevantes balle au pied et au classement. Difficile dans ces conditions d’emballer un public réputé exigeant. Si ce public n’est pas encore 100% convaincu par des…