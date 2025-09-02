SIVIRIEZ

Marguerite Pipoz s’est éteinte paisiblement le 20 août dernier, dans sa 92e année. Un ultime hommage lui a été rendu dans l’intimité de la famille.

Marguerite est née le 23 février 1934 à Bouloz, dans une famille modeste. Elle était la quatrième enfant d’une fratrie de sept.

La vie n’était pas simple tous les jours. Dès l’âge de 13 ans, elle a été placée à la poste de Bouloz pour aider au ménage chaque après-midi, n’allant à l’école que le matin, jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire.

Ensuite, elle exerça différents emplois à Oron, Genève, puis Morges. A 17 ans, elle découvrit Mont-la-Ville, où elle travailla au restaurant du Lion d’or. C’est là qu’elle rencontra un agriculteur du village, le père de son fils. Un tragique accident de jeep les sépara, la laissant seule pour…