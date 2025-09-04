Matthieu Pauchard après le Manx Grand Prix: «Jamais je n’aurais imaginé rouler aussi vite»

jeu, 04. sep. 2025

Pour la première fois de sa carrière, le pilote châtelois Matthieu Pauchard a disputé le prestigieux Manx Grand Prix, sur l’île de Man. Il revient sur cette expérience inoubliable.

THOMAS CHRISTEN

MOTOCYCLISME. Du 16 au 25 août, Matthieu Pauchard a vécu son rêve d’enfant: prendre le départ du mythique Manx Grand Prix, sur l’île de Man, dépendance britannique. Quelques jours après son retour en Suisse, le pilote châtelois a la tête pleine de souvenirs inoubliables, une 20e place et surtout une moyenne horaire au-delà de 115 miles, soit 184 km/h. «Jamais je n’aurais imaginé rouler aussi vite, c’est au-delà de tout ce que j’espérais», confie-t-il.

Le premier jour, après un tour de découverte derrière le Marshall, le pilote de 30 ans s’élance pour quatre boucles de qualification. Très vite, le…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous
Sports

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses

Trending

1

L’ultra-endurance, ce voyage aux limites du corps et de l’esprit

Une huitantaine de courageux courent actuellement le Swiss Peaks Trail en Valais.

Ces épreuves de l’extrême séduisent en dépit des impacts méconnus sur la santé.

Traileurs, organisateurs et chercheurs se questionnent sur le phénomène.

QUENTIN DOUSSE

ULTRA-ENDURANCE. «La course la plus longue et la plus difficile au monde!» C’est ainsi que se présente le Swiss Peaks Trail, «maousse» suisse de l’ultra-trail lan…