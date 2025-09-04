Matthieu Pauchard après le Manx Grand Prix: «Jamais je n’aurais imaginé rouler aussi vite»

Pour la première fois de sa carrière, le pilote châtelois Matthieu Pauchard a disputé le prestigieux Manx Grand Prix, sur l’île de Man. Il revient sur cette expérience inoubliable.

THOMAS CHRISTEN

MOTOCYCLISME. Du 16 au 25 août, Matthieu Pauchard a vécu son rêve d’enfant: prendre le départ du mythique Manx Grand Prix, sur l’île de Man, dépendance britannique. Quelques jours après son retour en Suisse, le pilote châtelois a la tête pleine de souvenirs inoubliables, une 20e place et surtout une moyenne horaire au-delà de 115 miles, soit 184 km/h. «Jamais je n’aurais imaginé rouler aussi vite, c’est au-delà de tout ce que j’espérais», confie-t-il.

Le premier jour, après un tour de découverte derrière le Marshall, le pilote de 30 ans s’élance pour quatre boucles de qualification. Très vite, le…