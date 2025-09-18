Nathan Marchon ne s'est «jamais fait engueuler» à Gottéron

«Marchon» dans l’antre du Dragon

Nathan Marchon

N° 97 de Fribourg-Gottéron

Formé à Fribourg-Gottéron, l’attaquant de 28 ans a fait ses débuts avec les Dragons en 2014. Le Sarinois expose chaque mois, pour La Gruyère, l’actualité du club et les dessous de la vie d’un hockeyeur professionnel.

«Comme depuis le début du championnat, j’étais dans le bloc offensif avec Wallmark et Sörensen mardi lors de notre succès à Zoug (4-5, t.a.b.). Le nouveau coach Roger Rönnberg veut jouer avec quatre lignes. Ça permet à l’équipe de mettre du rythme pendant toute la rencontre et une pression constante sur l’adversaire.

Dans chacune d’elle, il a mis un peu de tout, pour parvenir à une bonne balance. Moi, je ne peux pas dribbler trois mecs. Donc je travaille dur et je récupère les pucks, je donne à «Walli» ou…