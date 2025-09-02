Pas de soutien à Sauvez les Laviaux

LE CENTRE. Réunis jeudi à Neyruz, les délégués du Centre Fribourg ont pris position sur les objets soumis en votation le 28 septembre prochain. L’initiative cantonale «Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives» a été clairement rejetée, indique le communiqué de presse. Arguments: des protections légales suffisantes existent déjà, des projets utiles risquent d’être bloqués et le texte porte atteinte à l’autonomie locale.

En revanche, les délégués ont plébiscité la construction d’une nouvelle prison à Bellechasse, pour 53 millions de francs. Ils saluent la centralisation des activités pénitentiaires, des meilleures conditions de travail et de détention, ainsi qu’un renforcement de la sécurité de la population.

Concernant les objets fédéraux, c’est deux fois oui. Une large…