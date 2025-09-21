Patrick Grobéty à la tête d’Olympic

BASKETBALL. Patrick Grobéty (photo) a été nommé à la tête de Fribourg Olympic mercredi lors de l’assemblée générale du club. Le Cottensois de 44 ans succède à Pascal Joye, dont il était le vice-président. Dans son nouveau rôle, le multi-entrepreneur devra renflouer les caisses du vice-champion de Suisse, qui a annoncé un nouveau déficit de plus de 120 000 francs. «J’étais prêt à accepter la présidence sous deux conditions: la mise en place d’un nouveau comité et d’une nouvelle structure.» Avec les nominations de Pierre-Marie Currat (finances), de Corentin Saez (sponsoring) et de… Pascal Joye (responsable technique), son premier souhait a été exaucé. Le second devrait l’être d’ici à la fin de l’année avec l’arrivée d’un nouvel investisseur – «actée à 95%» – qui serait l’Ecuvillensois…